Ascolti TV ieri 24 luglio 2022: Rai1 vince con Totti, calano Le Iene

Ascolti TV ieri 24 luglio 2022: Le Iene calano rispetto alla scorsa settimana con 853mila spettatori per il 9% di share

Rai1 si piazza al primo posto negli ascolti TV di ieri con il documentario Mi chiamo Francesco Totti, che ha interessato 1.840.000 spettatori pari al 14.3% di share. Medaglia d'argento per The Ride – Storia di un campione con 1.566.000 spettatori con uno share del 12.2%. Le Iene presentano Paola Catanzaro: da mistico a showgirl su Italia 1 è terzo con 853.000 spettatori con lo 9% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 24 luglio 2022 sulle altre reti: 9-1-1: Lone Star su Rai2 con 1.042.000 spettatori (7.5%), Kilimangiaro su Rai3 con 803.000 spettatori (6.3%), Caccia al tesoro su Rete 4 con 643.000 spettatori (4.9%), Miss Marple su La7 con 373.000 spettatori (3.6%), Italia’s Got Talent – The Best su TV8 con 318.000 spettatori (2.5%) e Only Fun – Comico Show sul Nove con 282.000 spettatori (2.2%).

Ascolti TV ieri 24 luglio 2022 nell'access prime time

Rai1 è ancora saldo al primo posto negli ascolti TV ieri 24 luglio 2022 nell'access prime time con Techetechetè, che raggiunge 2.459.000 spettatori pari al 17,89% di share. Seguono poi sulle altre reti Paperissima Sprint Estate su Canale 5 con 2.201.000 telespettatori (16,03%), Blob su Rai3 con 600.000 spettatori (4,72%) e Sapiens Files con 581.000 spettatori (4,30%), NCIS su Italia 1 con 976.000 telespettatori (7,21%), Controcorrente su Rete 4 con 647.000 telespettatori (4,92%) nella prima parte e 853.000 spettatori (6,14%) nella seconda, In Onda su La7 con 923.000 telespettatori (6,79%).