Ascolti tv, niente boom per Filorosso. Moreno non decolla con Conte-Renzi

Ascolti tv ieri 29 agosto 2023: In Onda si piazza dietro a breve distanza con 664mila spettatori per il 4,1% di share

Primo posto negli ascolti tv di ieri sera per la partita Italia-Francia per gli Europei femminili di pallavolo su Rai2, che ha incollato al video 2.759.000 spettatori pari al 15.9% di share. Rai1 si piazza dietro con la replica de L’Allieva 3, che ha appassionato 1.800.000 spettatori pari all’11.4% di share. Sul gradino più basso del podio abbiamo la replica di Scherzi a Parte su Canale 5 con 1.312.000 spettatori pari al 10% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 29 agosto 2023 per le altre reti: Filorosso su Rai3 con 611.000 spettatori (4.4%), la partita Galatasaray-Molde, valida per i preliminari di Champions League, su Italia 1 con 714.000 spettatori (4.2%), The Next Three Days su Rete 4 con 651.000 spettatori (4.7%), In Onda Estate su La7 con 664.000 spettatori (4.1%), RTL 102.5 Power Hits Estate su TV8 con 483.000 spettatori (3.4%), Redemption – Identità nascoste sul Nove con 377.000 spettatori (2.4%).