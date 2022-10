Ascolti TV ieri 3 ottobre 2022: Quarta Repubblica supera Presa diretta

Ascolti TV ieri 3 ottobre 2022: il programma di approfondimento con Nicola Porro chiude con 879mila spettatori per il 5,8% di share

Canale 5 supera Rai1 negli ascolti TV con Il Grande Fratello VIP, che ha intrattenuto 3.313.000 spettatori pari al 25.1% di share. Il primo canale si piazza quindi secondo con i due episodi della fiction Sopravvissuti, che ha ottenuto una media di 3.623.000 spettatori pari al 19.6%. Stasera Tutto è Possibile su Rai2 è terzo con 1.325.000 spettatori pari all'8.2% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 3 ottobre 2022 per le altre reti: Colombiana su Italia 1 con 1.062.000 spettatori (5.5%), Presa Diretta su Rai3 con 909.000 spettatori (4.7%), Quarta Repubblica su Rete 4 con un a.m. di 879.000 spettatori (5.8%), Al Vertice della Tensione su La7 con 564.000 spettatori (3%), la quarta stagione di Gomorra – La Serie sul Nove con 258.000 spettatori (1.3%).

Ascolti TV ieri 3 ottobre 2022 nell'access prime time

Rai1 si riprende la vetta negli ascolti TV ieri 3 ottobre 2022 con Soliti Ignoti, che ottiene 4.790.000 spettatori con il 22.3% di share. Seguono poi sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.953.000 spettatori (18.4%), NCIS New Orleans su Italia 1 con 1.194.000 spettatori (5.6%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.294.000 spettatori (6.2%) e Un Posto al Sole con 1.562.000 spettatori (7.2%), Stasera Italia su Rete 4 con 1.167.000 spettatori (5.6%) nella prima parte e 1.076.000 spettatori (5%) nella seconda parte e Otto e Mezzo su La7 con 1.709.000 spettatori (7.9%).