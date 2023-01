Ascolti TV ieri 4 gennaio 2023: vince Meraviglie, Malgioglio chiude in calo

Ascolti TV ieri 4 gennaio 2023: Controccorente arriva a 657mila spettatori per il 4,4% di share

Rai1 vince negli ascolti TV del mercoledì con Meraviglie – Stelle d’Europa, che ha interessato 2.686.000 spettatori pari al 16.4%. L'ultima puntata della seconda stagione della serie Sissi su Canale 5 ottiene 2.060.000 spettatori pari al 12.7% di share. Terzo posto per Sister Act 2 – Più svitata che mai su Rai3 con 1.772.000 spettatori pari al 10% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 4 gennaio 2023 per le altre reti: l’ultima puntata di Mi Casa Es Tu Casa su Rai2 con 658.000 spettatori (3.9%), Now You See Me – I maghi del crimine su Italia 1 con 1.165.000 spettatori (6.7%), Controcorrente Prima Serata su Rete 4 con un a.m. di 657.000 spettatori (4.4%), Un Povero Ricco su La7 con 604.000 spettatori (3.3%), Un Volo a Natale su TV8 con 636.000 spettatori (3.6%), Allacciate le Cinture sul Nove con 257.000 spettatori (1.5%).

Ascolti TV ieri 4 gennaio 2023 nell'access prime time

Rai1 si conferma anche negli ascolti TV ieri 4 gennaio 2023 nell'access prime time con Soliti Ignoti, che ottiene 4.289.000 spettatori con il 22% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.393.000 spettatori (17.5%), NCIS su Italia 1 con 1.359.000 spettatori (7%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.359.000 spettatori (7%), Controcorrente su Rete 4 con 811.000 spettatori (4.2%) nella prima parte e 722.000 spettatori (3.7%) nella seconda, In Onda su La7 con 1.181.000 spettatori (6%).