Ascolti tv, Fuori dal Coro sfiora il 6% grazie al gioielliere condannato

Ascolti tv ieri 6 dicembre 2023: Chi l'ha visto? si conferma con 1.8 milioni di spettatori per l'11% di share

Canale vince negli ascolti tv di ieri per la prima serata con Io canto Generation, che ha incollato al video 2.736.000 spettatori per il 18.4% di share. Seconda posizione per Rai1 con Il giorno più bello 2022, che ha intrattenuto 2.244.000 spettatori pari al 12.7% di share. Chi l'ha visto? si piazza sul gradino più basso del podio con 1.808.000 spettatori pari all’11% di share. Settimana scorsa Federica Sciarelli aveva ottenuto 1.893.000 spettatori (11.7%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 6 dicembre 2023 per le altre reti: Noi siamo leggenda su Rai2 con 717.000 spettatori (4.4%), la partita Fiorentina-Parma di Coppa Italia su Italia 1 con 1.548.000 spettatori (8.7%), Fuori dal coro su Rete 4 con 828.000 spettatori (5.9%). Lo scorso mercoledì Mario Giordano aveva raggiunto 665.000 spettatori (4.8%). Nuclear Now su La7 con 685.000 spettatori (3.9%). X Factor 2023 su TV8 con 396.000 spettatori (2.7%), la replica di Only Fun Comico Show sul Nove con 491.000 spettatori (2.8%).