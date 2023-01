Ascolti TV ieri 8 gennaio 2023: Fazio vola ricordando Vialli nel preserale

Ascolti TV ieri 8 gennaio 2023: lo speciale di Che Tempo che Fa su Vialli raggiunge nel preserale 1.385.000 spettatori per il 6.8% di share

Rai1 stravince negli ascolti TV con la seconda stagione della fiction Le Indagini di Lolita Lobosco, che ha conquistato 6.070.000 spettatori pari al 33.5% di share. Lontanissimo Canale 5 con la prima tv di Captain Marvel, che ha ottenuto 1.383.000 spettatori pari al 7.7% di share. Tre Uomini e una Gamba su Italia 1 si piazza al terzo posto con 1.050.000 spettatori per il 5.7% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 8 gennaio 2023 per le altre reti: NCIS Los Angeles su Rai2 con 905.000 spettatori (4.5%) e Fire Country con 617.000 spettatori (3.2%), Stanlio & Ollio su Rai3 con 624.000 spettatori (3.2%), Zona Bianca su Rete 4 con 618.000 spettatori (4.1%), TGLA7 Edizione Straordinaria sui fatti in Brasile con 653.000 spettatori (3.4%), Snitch – L’Infiltrato su TV8 con 333.000 spettatori (1.9%) e Little Big Italy sul Nove con 352.000 spettatori (2%).

Ascolti TV ieri 8 gennaio 2023 nell'access prime time

Rai1 è prima anche negli ascolti TV ieri 8 gennaio 2023 con Soliti Ignoti – Il Ritorno, che ha raccolto 5.111.000 spettatori con il 25.2% di share. Seguono sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.969.000 spettatori (14.5%), NCIS su Italia 1 con 1.232.000 spettatori (6.1%), Che Tempo Che Fa – Ricorda Gianluca Vialli su Rai3 con 1.385.000 spettatori (6.8%), Controcorrente su Rete 4 con 787.000 spettatori (3.9%) nella prima parte e 783.000 spettatori (3.8%) nella seconda, In Onda su La7 con 1.043.000 spettatori (5.1%).