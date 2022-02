Ascolti TV ieri sera 13 febbraio 2022: Non è l'Arena batte Zona Bianca

Ascolti TV ieri sera 13 febbraio 2022: tra i talk è quello di Giletti al primo posto con 727mila spettatori e il 3,1% di share

Rai1 si conferma la prima rete negli ascolti TV ieri sera 13 febbraio grazie alla fiction 'L'Amica Geniale 3 - Storia di Chi Fugge e di Chi Resta', che è stato visto da 4.857.000 spettatori con il 22.4% di share. Medaglia d'argento a 'Che Tempo Che Fa' su Rai3, che ha raggiunto 2.890.000 spettatori e l'11.7% di share (la seconda parte 'Che Tempo Che Fa - Il Tavolo' è stata vista da 1.878.000 spettatori con il 9.8% di share). Terzo posto per 'Cado Dalle Nubi' su Canale 5 con 2.515.000 spettatori e l'11.1% di share.

Ascolti TV ieri sera 13 febbraio 2022: la classifica completa

La classifica degli ascolti TV ieri sera 13 febbraio per la prima serata vede poi: il film 'Kong - Skull Island' di Italia 1 (1.037.000 spettatori, share 4.8%), 'The Rookie 4' su Rai2 (974.000 spettatori, share 3.9%), 'Csi: Vegas' (932.000 spettatori, share 3.9%), 'Non è l'Arena' su La7 (727.000 spettatori, share 3.1%, nella prima parte, e 652.000 spettatori, share 5.7%, nella seconda parte), 'Zona Bianca' su Rete4 (597.000 spettatori, share 3.5%), 'Sono Nata il 23' sul Nove (405.000 spettatori, share 1.8%), 'L'Ultimo San Valentino' su Tv8 (263.000 spettatori, share 1.2%).