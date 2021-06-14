Ascolti TV: Gentili cresce, testa a testa con Giletti per la prima serata

Ascolti TV: la partita Olanda-Ucraina è stata la più vista nella prima serata di domenica con il 24% di share. “Non è l’Arena” di Giletti si ferma al quarto posto

Com’era prevedibile gli Europei 2020 hanno conquistato l’attenzione degli italiani questo weekend. Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri sera, la partita Olanda-Ucraina ha incollato davanti allo schermo ben 4.940.000 telespettatori, conquistando così il 23,95% di share.

Al secondo posto Canale 5 con ‘Instant Family’ visto da 2.097.000 telespettatori pari al 10,69% di share. Terza classificata Rai2 che con ‘Delitti in Paradiso’ ha ottenuto 1.368.000 telespettatori e il 6,52% di share nel primo episodio, e 1.250.000 e il 6,48% nel secondo. Appena fuori dal podio La7 con ‘Non è L’Arena’ che ha registrato 1.187.000 telespettatori con il 5,7% nella prima parte, e 915.000 con l’8,8% nella seconda. Su Italia1 ‘Un’estate al mare’ ha totalizzato 1.020.000 telespettatori con il 5,38% mentre Rai3 con ‘Kilimangiaro Estate’ ha conquistato 684.000 telespettatori e il 3,44%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.013.000 spettatori con il 5.5%, nella prima parte, e 1.004.000 spettatori con il 5% nella seconda parte, mentre Nove con ‘Supernanny’ ha ottenuto 414.000 telespettatori e il 2% di share nel primo episodio, e 339.000 con il 2,6% nel secondo. Tv8 chiude la classifica del prime time di ieri con ‘Antonino Chef Academy’ che ha interessato 226.000 telespettatori pari all’1,2% di share.

Ascolti TV ieri sera: la Rai complessivamente conquista la prima serata

Nell’access prime time ‘Paperissima Sprint’ su Canale 5 ha segnato il 13,83% di share e 2.632.000 telespettatori. Nel preserale Canale 5 con ‘Caduta libera! ha totalizzato 2.090.000 telespettatori e il 14,9%di share, mentre su Rai1 ‘Con il cuore nel nome di Francesco’ ha ottenuto 1.474.000 telespettatori e il 12%. Nel complesso le reti Rai hanno conquistato la prima serata, con 8.043.000 telespettatori e il 39,76% di share, la seconda serata con 3.079.000 e il 30,33%, e l’intera giornata con il 36,53% di share e 3.414.000 telespettatori.