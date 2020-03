Ascolti Tv: Cresce Grande Fratello Vip al 19%, bene Italia 1 e Chi l'ha visto?

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 11 marzo 2020, in prima serata, vedono su Canale 5 Il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini conquistare 3.743.000 spettatori (19%). Su Rai2 la serie Il Cacciatore 2 si assesta a 1.622.000 spettatori (5.8%), mentre su Italia 1 il film Sopravvissuto – The Martian segna 1.787.000 spettatori (7%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? con Federica Sciarelli ha conquistato 1.792.000 spettatori (6.7%). Su La7 Atlantide – Fuga dalla guerra raduna davanti al piccolo schermo 776.000 spettatori con uno share del 3.4%. Su TV8 Antonino Chef Academy diverte 540.000 spettatori con l'1.9% di share e sul Nove Una Bugia di Troppo totalizza 416.000 spettatori (1.4%).

Per cause deontologiche e di opportunità, non si riportano i dati di ascolto degli speciali di approfondimento giornalistico sul Coronavirus, trovando di pessimo gusto le cifre sbandierate trionfalmente dalle reti e da alcuni personaggi televisivi relativamente a un'emergenza che miete vittime fra i cittadini italiani, costringendoli a subire misure restrittive della loro libertà.

Marco Zonetti