Ascolti TV, L'Isola dei Famosi chiude senza botto: che flop per Ilary Blasi

Ascolti TV ieri 19 giugno 2023: Quarta Repubblica chiude con 688mila spettatori per il 5% di share

Canale 5 vince negli ascolti TV con la finale de L'Isola dei Famosi, che ha incollato al video 2.378.000 spettatori pari al 21.1% di share. La passata edizione, considerando il differente sistema di rilevazione, aveva chiuso con il 23,3% di share. Secondo posto per Rai1 con la replica di Blanca, che ha appassionato 2.340.000 spettatori pari al 14.4% di share. Report su Rai3 sale sul gradino più basso del podio con 1.765.000 spettatori pari al 10.1% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 19 giugno 2023 per le altre reti: CSI Vegas su Rai2 con 528.000 spettatori (3.4%), White Elephant su Italia 1 con 1.334.000 spettatori (7.8%), Quarta Repubblica su Rete 4 con un a.m. di 668.000 spettatori (5%), la quarta stagione di Yellowstone su La7 con 257.000 spettatori (1.9%), GialappaShow su TV8 con 799.000 spettatori (5%), il playoff Armani Milano – Virtus Bologna per lo Scudetto 2023 di basket con 327.000 spettatori (1.8%).

Ascolti TV ieri 19 giugno 2023 nell'access prime time

Rai1 si piazza al primo posto negli ascolti TV ieri 19 giugno 2023 per l'access prime time con Cinque Minuti, che ottiene 3.140.000 spettatori con il 19% di share. Techetechetè arriva a 2.890.000 spettatori con il 16.2% di share. Seguono sugli altri canali: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.852.000 spettatori (16%), NCIS New Orleans su Italia 1 con 1.226.000 spettatori (7%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.084.000 spettatori (6.4%), Controcorrente su Rete 4 con 808.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 834.000 spettatori (4.6%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.364.000 spettatori (7.7%).