Ascolti tv, crescita di Pomeriggio cinque con Merlino: ecco perché

Ascolti tv ieri 20 dicembre 2023: Sono 1.1 milioni gli italiani che hanno seguito gli auguri di fine anno del Presidente della Repubblica Mattarella

Pomeriggio Cinque approfitta del taglio del suo principale rivale, La Vita in Diretta, e fa un balzo importante negli ascolti tv. Il programma di Canale 5 condotto da Myrta Merlino arriva infatti a 1.686.000 spettatori (17.9%) nella prima parte e 1.493.000 spettatori (13.6%) nella seconda parte (I Saluti a 1.584.000 e il 12.9%).

La crescita di Pomeriggio Cinque è probabilmente da imputare al fatto che La Vita in Diretta è andato in onda in versione ridotta per gli auguri di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sono stati seguiti da 1.192.000 spettatori per il 12.9% di share. Il programma condotto su Rai1 da Alberto Matano in versione ridotta arrica a 1.993.000 spettatori per il 17,6% di share.