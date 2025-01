Ascolti tv, Maria De Filippi vola oltre il 31% di share. E così Canale5 umilia Rai1

Ascolti tv, Canale5 stravince grazie a Maria De Filippi



Maria De Filippi strepitosa stravince negli ascolti tv di sabato 11 gennaio. Così Canale5 umilia Rai1.

Nella serata di ieri, infatti, su Rai1 il debutto della nuova edizione di Ora o Mai Più (la cronaca della prima puntata) ha intrattenuto 2.693.000 spettatori pari al 18.2% di share. Su Canale5 il ritorno di C’è Posta per Te ha invece raccolto davanti al video 4.833.000 spettatori con uno share del 31.3%.

Su Rai2 - si legge sul sito internet www.davidemaggio.it - S.W.A.T. è la scelta di 787.000 spettatori pari al 4.2%. Su Italia1 Kung Fu Panda ha radunato 796.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 Quinta Dimensione – Il Futuro è Già Qui raggiunge 539.000 spettatori e il 2.9%. Su Rete4 In trappola – Don’t Get Out totalizza un a.m. di 446.000 spettatori (2.5%).



Su La7 In Altre Parole conquista 974.000 spettatori con il 5.3%. Su Tv8 4 Ristoranti siglano 366.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 341.000 spettatori con l’1.9%.