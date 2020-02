Ascolti tv: saltano le ospitate per Vittorio Sgarbi. Brusco stop da Mediaset

Adesso Sgarbi deve fare i conti con l’ultima litigata in tv. Mediaset, secondo le ultimissime indiscrezioni, l’avrebbe messo al palo. Brusco stop. E sarebbero saltate già due ospitate su Rete4. Adesso, la questione diventa delicatissima. Non era mai accaduto prima. Ma Sgarbi, contro la d’Urso al Live, ha perso le staffe con offese ingiustificabili.

E tutto questo potrebbe aver creato un effetto immediato sulla sua permanenza di Sgarbi negli studi di Cologno Monzese o del Palatino a Roma (dove solitamente vanno i onda i programmi di Rete4 come quelli di Giordano, Porro e la Palombelli). La d’Urso, durante la puntata di domenica sera, ha cercarti di far ragionare Sgarbi. Inutilmente. Perché il critico d’arte ha alzato i toni con offese irripetibili nei confronti della d’Urso. Ora Mediaset dice basta. Per la prima volta in tanti anni di risse in tv che Sgarbi può inserire nel proprio curriculum televisivo.