Ascolti tv, Tivùsat sale del 40%. Ecco tutti i numeri

Ascolti tv, Tivùsat sale del 40%. Più di 4 milioni di smart card attivate

La qualità e la vastità dell’offerta proposta da tivùsat (180 canali tv e radio, di cui 57 in qualità HD e 7 in 4K) hanno generato, in un confronto tra gli stessi giorni di dicembre 2019 vs dicembre 2020, un incremento di audience sulla piattaforma satellitare gratuita del 40,0%, mentre l’ascolto televisivo è aumentato complessivamente dell’11,3%. Sono aumentati anche i minuti dedicati all’offerta televisiva per gli utenti tivùsat, con un incremento di 27 minuti al giorno (Elaborazioni Studio Frasi su dati Auditel™)

Secondo l’ultima rilevazione condotta dallo Studio Frasi, la fine del lockdown e la ripresa dell'attività economica, hanno coinciso con un ritorno alla normalità degli ascolti televisivi, mentre tra gli utilizzatori di tivùsat si mantiene un incremento dell’ascolto compreso tra il 30 e il 40% rispetto all'anno precedente.

Con il satellitare di seconda generazione crescono i canali in HD visibili su tivùsat:arriva LA7 in versione HD e il nuovo canale Home Garden TV.

Da dicembre 2020 Nove, DMAX, Real Time, Cielo, TV8 e TV2000 trasmettono solo in HD.K2, Frisbee, La7d, i 23 canali del TG Regionale Rai, canali Rai Radio e i canali Mediaset: Iris, La5, Mediaset Extra, Mediaset Italia 2, TGCOM24, 20 Mediaset, TopCrime, Focus, Cine34, Boing, Cartoonito trasmettono in DVB-S2 e sono quindi visibili su tivùsat solamente con un decoder o CAM satellitare HD o certificati tivùsat.Nel 2021 continueranno le novità e quasi tutti i canali saranno visibili solo con un dispositivo HD e 4K.Nel corso dell’anno anche i 3 principali canali di Mediaset trasmetteranno solo in HD: Rete 4 nel mese di giugno, poi sarà la volta di Italia Uno in ottobre ed infine a dicembre spegnerà la versione SD anche Canale 5.

Con tivùsat anticipi il passaggio al nuovo digitale terrestre, che partirà da giugno 2021