Belén Rodríguez verso Ballando con le Stelle? "Serve un mega cachet, ma..."

Belén Rodríguez verso Ballando con le stelle: "La trattativa è in corso ma per chiuderla serve un mega cachet". Rumor

Belén Rodríguez potrebbe sbarcare in Rai, entrando nel cast di "Ballando con le Stelle", il programma su Rai1 condotto da Milly Carlucci. Come riporta Dagospia, le porte di Viale Mazzini potrebbero aprirsi per la showgirl argentina; secondo alcune indiscrezioni la Carlucci l'avrebbe già cercata per la precedente edizione "ma Belén aveva scelto il salotto dell'amica Mara Venier". Il quotidiano continua rivelando che "la trattativa è in corso ma per chiuderla serve un mega cachet".

Belén Rodríguez alle prese con le lezioni di danza

Voci di un presunto ritorno in televisione di Belén Rodríguez come concorrente di "Ballando con le Stelle" circolano già da alcuni giorni: in alcuni video e foto su Instagram, infatti, la si vede mentre è alle prese con delle lezioni di tango.

Al momento né Belen né la Carlucci hanno confermato o smentito il rumor.