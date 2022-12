Berlusconi vende "Il Giornale" ad Angelucci: cessione sempre più vicina

Berlusconi vende "Il Giornale" ad Angelucci? Rumor

La famiglia Berlusconi ha avviato “colloqui avanzati” per la cessione de “Il Giornale” all'imprenditore Antonio Angelucci. Lo riferisce Bloomberg, sottolineando che i rappresentanti delle due parti sono in contatto e un accordo potrebbe essere annunciato entro questo mese. La stessa fonte osserva tuttavia che ancora non è stata presa alcuna decisione e che la vendita potrebbe anche essere rimandata.

Il Giornale, fondato nel 1974 a Milano da Indro Montanelli, fa capo alla società editoriale See, ha come azionisti con Il 71,5% Paolo Berlusconi, col 18,4% Mondadori e per Il restante 9,9% Periodica Srl della famiglia Amodei, concessionaria di pubblicità non solo de Il Giornale ma anche de Il Tempo e di Libero, nonché de Il Fatto Quotidiano.