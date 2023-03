Bianca Balti: "Non riesco a fare a meno del pene"

Bianca Balti, la top model lodigiana compie 39 anni

Bianca Balti compie 39 anni. Tra le modelle più rinomate d’Italia, Balti ha spento le candeline insieme alla sua famiglia e ai suoi amici più stretti ed ha postato sul proprio profilo Instagram alcuni pensieri in merito al traguardo raggiunto.

Sotto una delle foto pubblicate, la modella ha scritto: “È il mio compleanno. Oggi compio 39 anni. La vita è davvero dura a volte, eppure le gioie sono così grandi da rendere le difficoltà degne di essere combattute. Un augurio per questo prossimo anno di non caricarmi volontariamente di complicazioni evitabili e - come mi ricorda la mia amica Micol - di vedere il bicchiere sempre mezzo pieno”, scrive la modella lodigiana riflettendo sulla sua vita.

Ma Bianca Balti è nota anche per delle “uscite” che più volte hanno diviso il popolo dei social. Poco tempo fa, ospite della trasmissione “Belve”, in onda nella prima serata di Rai2 e condotto da Francesca Fagnani, la top model ha rivelato degli aspetti particolarmente dettagliati della sua intimità.

Infatti, alla domanda della conduttrice se la Balti fosse mai stata attratta dalle donne o avesse avuto esperienze omosessuali, la modella lodigiana ha risposto così: “Ho avuto esperienze anche con altre donne. Ma non posso fare a meno del pene e degli uomini, è una piaga”.