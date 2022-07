Cartacanta, i quiz di Travaglio e Lucarelli in onda sul Nove

Cartacanta - Il quiz, in onda su Nove il programma condotto da Travaglio e Lucarelli

Durante l’estate, sul canale Nove, va in scena “Cartacanta – Il quiz”, lo show condotto dal direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio con la scrittrice e giornalista firma del quotidiano Domani Selvaggia Lucarelli, in cui in ogni puntata saranno protagonisti “pesi massimi” della politica, della cultura, dell’informazione e dello spettacolo. In prima tv da venerdì 22 luglio alle 22:45.

Il classico meccanismo da quiz con domande a risposta multipla che Travaglio, nelle vesti di presentatore, coadiuvato dal “notaio” Lucarelli, pone a una coppia di concorrenti sfidanti. Tante domande su avvenimenti e personaggi significativi di questi decenni e sugli aspetti più incredibili dell’attualità, per far divertire un pubblico affamato di notizie e desideroso di imparare qualcosa di nuovo.

Ogni puntata di “Cartacanta” si compone di due fasi distinte di gioco: il concorrente che avrà accumulato più punti nella prima fase a sfida diretta (con prenotazione dell’ordine di risposta tramite pulsante), si aggiudicherà il titolo di “campione”, passando di diritto al gioco finale in un faccia a faccia con Marco Travaglio dove le domande saranno “monografiche” su nomi di spicco del panorama culturale e pop del nostro Paese: da Mario Draghi a Maria De Filippi, da Beppe Grillo a Francesco Totti, da Massimo Giletti a Barbara D’Urso e molti altri.

“Cartacanta” è prodotto da Loft Produzioni per Warner Bros. Discovery. Un programma di Marco Travaglio scritto da Stefano Santucci con Francesco Lancia, Simona Riccardi, Flavio Grasso e Martina Tremante. Direzione artistica di Duccio Forzano, per la regia di Matteo Forzano.