Che tempo che fa, Fazio si supera: ospite una vera leggenda del cinema americano

Domenica 20 ottobre 2024 dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+, nuovo appuntamento con “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbäck, Ornella Vanoni, Nino Frassica, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Edoardo Prati.

Ospiti della puntata: in esclusiva il premio Oscar Al Pacino. La leggenda di Hollywood, considerato uno dei più grandi attori di tutti i tempi e interprete di ruoli entrati nell'immaginario collettivo come Michael Corleone nella trilogia de "Il Padrino", Frank "Paco" Serpico in "Serpico", Tony Montana in "Scarface", Carlito Brigante in "Carlito's Way" e Benjamin "Lefty" Ruggiero in "Donnie Brasco", ripercorrerà oltre mezzo secolo di straordinaria carriera in occasione dell'uscita del libro "Sonny Boy. Un'autobiografia", pubblicato il 15 ottobre in contemporanea mondiale, dove racconta per la prima volta il suo percorso creativo.

Daniela Zuccoli Bongiorno e Valentina Romani, nell’anno del centenario dalla nascita di Mike Bongiorno e in occasione della messa in onda della fiction “Mike”, dedicata alla vita del re del quiz e nella quale Valentina Romani interpreta la moglie di Mike.

Tananai, per presentare il suo nuovo album, “CalmoCobra”, a 2 anni dal precedente “Rave, eclissi”, triplo disco di platino, e pronto a inaugurare il suo CalmoCobra Tour 2024 nei palazzetti di tutta Italia.

E ancora: Gabriele Muccino, alla regia del nuovo film “Fino alla Fine”, presentato alla Festa del Cinema di Roma; Andrea Tenenti, portavoce di UNIFIL; Antonio Scurati, nelle librerie con “M. L’ora del destino”, quarto capitolo della sua opera dedicata alla figura di Benito Mussolini; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; l’economista Tito Boeri; la vicedirettrice del Corriere della sera Fiorenza Sarzanini; l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini; Michele Serra.

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura. Ospiti della puntata: Alessia Orro, palleggiatrice della Nazionale italiana di pallavolo che ha vinto la prima storica medaglia d’oro alle ultime Olimpiadi di Parigi; Carlo Amleto, protagonista dello show teatrale Scherzo N°1 Opera Prima; Enzo Miccio; Cristiano Malgioglio. Torna al Tavolo anche Tananai.