Chi è Sam Altman, proprietario di OpenAI, l'uomo che porterà l'IA collettiva mondiale entro il 2035

Elon Musk guida un consorzio che offre 97 miliardi per acquisire Open AI? La risposta di Sam Altman: "No grazie, ma compreremo Twitter per 9,74 miliardi di dollari se vuoi".

Una replica che fa il giro del mondo, quella del 39enne (spegnerò 40 candeline il 22 aprile di quest'anno) informatico, imprenditore e manager nato a Chicago.

Il creatore di ChatGpt, tra i co-fondatori nel 2015 (con Elon Musk ne uscì nel 2018) nonché primo AD di OpenAI - da cui venne licenziato venerdì 17 novembre 2023 e richiamato a furor di popolo, cinque giorni dopo, martedì 22, prima che Microsoft potesse integrarlo nel suo team - in precedenza è stato presidente di Y Combinator, nonché co-fondatore di Loopt (fondata nel 2005) e Worldcoin (fondata nel 2020).

Forbes nel 2015 lo nominò miglior investitore under 30.

Nato in una famiglia ebraica, Altman è nato a Chicago, ma cresciuto con due fratelli a St. Louis, nel Missouri; sua madre è una dermatologa. Il suo primo computer? All'età di otto anni. Dopo il diploma alla John Burroughs School si era iscritto alla Stanford University, ma nel 2005 ha rinunciato a inseguire la laurea in computer science e matematica. Lo stesso anno ha co-fondato Loopt, un'applicazione mobile di social networking basata sulla geolocalizzazione (che venderà alla società bancaria Green Dot per 43 milioni di dollari nel 2012).

Nel 2011 è entrato alla Y Combinator - il più grande incubatore di startup della Silicon Valley (da Dropbox, a Reddit e Airbnb per fare qualche esempio) - venendo nominato tre anni dal suo fondatore Paul Graham.

Sul futuro dell'umanità Altman sembra avere le idee chiare: entro il 2035, ogni persona potrebbe disporre di un’intelligenza artifciale pari a quella collettiva dell’intera popolazione mondiale attuale. Inutile dire che questa visione prevede un drastico cambiamento nel mondo del lavoro e governi che dovranno gestire la transizione con politiche pubbliche adeguate.

Nella vita privata Altman ha sposato il compagno Oliver Mulherin nel gennaio 2024.