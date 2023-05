Chi l'ha visto? Anticipazioni: appelli e storie dalle zone alluvionate

Chi l'ha visto? anticipazioni: oltre alle richieste dalle zone alluvionate, i casi di Maddie Mccann e di una 22enne di Nettuno scomparsa

Torna una nuova puntata di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 24 maggio in prima serata su Rai3. Anche in questa puntata ci si occuperà delle zone alluvionate con in diretta le richieste di aiuto arrivate al programma.

E poi la storia della piccola Maddie: le ricerche nelle acque di una diga in Portogallo. Le operazioni sono dirette dalla polizia tedesca che ha arrestato Christian Brueckner, 47 anni, accusato di aver fatto scomparire la bambina. L’uomo è sospettato di altre sparizioni e di almeno cinque casi di violenza sessuale: quella notte si trovava proprio nei luoghi in cui Maddie è scomparsa.

E ancora, la scomparsa di una 22enne di Nettuno: lei sparisce nel nulla nel 2014 e pochi giorni fa il suo compagno dell’epoca è stato arrestato per l’omicidio dell’attuale compagna. La mamma a Chi l’ha visto?: “Ha fatto qualcosa a mia figlia?”. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.