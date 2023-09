Chi l'ha visto? Anticipazioni: in diretta da Firenze per la piccola Kata

Chi l'ha visto? anticipazioni: si torna sul caso della bambina scomparsa a Firenze. Si parlerà anche di una 15enne (forse sequestrata) e del costumista di Sorrentino

Torna una nuova puntata di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 20 settembre in prima serata su Rai3. Si torna a parlare del mistero della piccola Kata in diretta da Firenze: gli inquirenti tornano nell’albergo degli orrori.

Poi, la scomparsa da Roma di una quindicenne: è stata sequestrata? Il terribile sospetto dei genitori che hanno ritrovato il suo cellulare per terra davanti alla loro abitazione. E ancora: il mistero del costumista della troupe di Paolo Sorrentino. Il fratello manifesta i suoi dubbi al programma di Rai3: "Mio fratello era sereno, perché avrebbe dovuto togliersi la vita?". Non mancano gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.