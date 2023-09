Chi l'ha visto? Anticipazioni: il caso del finto suicidio di Adamo

Chi l'ha visto? anticipazioni: il caso di Adamo Guerra, finto suicida in Grecia

Torna una nuova puntata di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 25 gennaio in prima serata su Rai3. Nella prima parte si parlerà del finto suicidio di Adamo: per il consolato italiano l'uomo non risultava essere in Grecia. Solo dopo aver visto il video di Chi l’ha visto?, l'ex moglie ha avuto la certezza che era proprio lì. La sua storia, con documenti, filmati e testimonianze.

E poi: è giovane, ha una fidanzata e un lavoro. Viene ritrovato in un antico palazzo di Napoli dove nessuno dice di averlo mai visto. La storia di Edoardo, con le sue sorelle in studio. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.