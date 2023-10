Chi l'ha visto? anticipazioni: l'appello della madre di Kata ai rapitori e il caso di Alessandra Ollari, scomparsa a Parma

Torna una nuova puntata di Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e in onda mercoledì 11 ottobre in prima serata su Rai3. Nella prima parte si parlerà del caso di Kata. L’appello disperato della mamma a quattro mesi esatti dalla scomparsa. Forse una donna ha visto il momento del rapimento.

E poi la misteriosa scomparsa di Alessandra Ollari, la donna benestante che viveva a Parma con il compagno. Testimonianze e documenti inediti. E ancora, in diretta a Rimini, per la morte di Pierina. Il figlio della vittima non è stato investito ma massacrato di botte? Un responsabile per tutti e due i gravissimi episodi? E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.