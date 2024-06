Chi l'ha visto, Sciarelli minacciata: "Aspettatevi un castigo doloroso"

Chi l'ha visto?, il caso di Nessy Guerra e l'audio inquietante del suo ex compagno violento per la conduttrice Federica Sciarelli: "Aspettatevi un castigo doloroso che arriverà all’improvviso"

Nella puntata di ieri di Chi l'ha visto? si è parlato del caso di Nessy Guerra, la donna bloccata in Egitto con la figlia di 2 anni con il rischio di essere accusata di adulterio. La stessa teme la vendetta dell'ex compagno Tamer, un uomo violento che l'ha picchiata in diverse occasioni. "Se io tentassi di lasciare l’Egitto con la mia bambina, senza il consenso del padre andrei incontro a un’accusa di rapimento internazionale. - ha spiegato Nessy - Abbiamo a che fare con una mente malata, quindi il pericolo è alto, abbiamo scritto al Console e abbiamo avuto un incontro con il consolato, ma non abbiamo ben capito cosa fare".

"Tamer ha detto che noi continuiamo a mostrare una foto vecchia. - spiega la conduttrice Federica Sciarelli mostrando le foto di Nessy in ospedale con il volto tumefatto - Dice: 'non sono stato io, sono stati i cinghiali'. Tamer dice che Nessy si sta nascondendo in Egitto perché ha paura di essere arrestata per adulterio. Quello che noi sappiamo per certo è che Tamer ha subito un processo in Italia ed è stato condannato".

"Ci scrive sempre Tamer, - continua Sciarelli - dice che noi manipoliamo la realtà, che difendiamo l’adulterio, l’omosessualità, la pornografia. E ci ha mandato un audio abbastanza inquietante". Subito dopo vengono trasmesse le parole preoccupanti di Tamer: "Aspettatevi un castigo doloroso che arriverà all’improvviso". Concluso l'audio, Sciarelli commenta così: "Allora, aspettiamo questo castigo, speriamo di no. Ma andiamo avanti".