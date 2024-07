Chi L'ha Visto? L'annuncio di Federica Sciarelli che fa felici i fans di Rai3

Si è chiusa la stagione di Chi L'ha Visto? su Rai3 e in vista dell'autunno...

Federica Sciarelli: "Di stagioni per Chi l'ha visto? ce ne saranno ancora tante altre"

Si è chiusa un'altra stagione da record per Federica Sciarelli e Chi L'ha Visto? su Rai3. La conduttrice mercoledì 10 luglio 2024, al termine dell'ultima puntata della stagione, andata in onda in prima serata sul canale Rai, si è congedata dal suo affezionato pubblico. "Vi ringrazio per essere stati con noi anche in questa stagione. Naturalmente, di stagioni per Chi l'ha visto? ce ne saranno ancora tante altre. Arrivederci a tutti voi".

Parole che per qualche ora hanno provocato un po' di paura tra i suoi fans. Alcuni infatti, ricordando che ad aprile la conduttrice parlò della prossima pensione ("Ho 65 anni e un bel po’ di riposi accumulati. È l’età che passa, c’è poco da fare", disse a Libero), hanno temuto che potesse essere un addio a Chi l'ha visto.

Federica Sciarelli e Chi l'ha visto? "Dimenticavo... ci rivediamo a settembre"

Invece no. Sulla pagina social della trasmissione è arrivato il messaggio che ha cancellato i rumors e tranquillizzato il pubblico. “Dimenticavo… ci rivediamo a settembre!”, il tweet con tanto di foto in primo piano di Federica Sciarelli (che a settembre festeggerà i vent'anni alla guida del programma). "Gli appelli di "Chi l'ha visto?" continuano sul sito e i canali social. La redazione è sempre operativa".