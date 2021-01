CNN, giornalista piange in diretta dopo un servizio sul coronavirus

Il servizio della CNN che colpisce direttamente il cuore degli spettatori sta facendo il giro del mondo.

Dopo aver mostrato una sua intervista ad una donna che aveva perso due componenti della famiglia a causa del Covid-19, la giornalista Sara Sidner, è scoppiata in lacrime: "non va bene affatto quello che ci stiamo facendo l’uno con l’altro. Queste famiglie non dovrebbero provare quello che stanno attraversando in questi giorni, nessuna famiglia dovrebbe provarlo."

Il servizio che ha suscitato forti emozioni nel pubblico è stato trasmesso nel corso del programma “New Day” condotto da Alisyn Camerota, come riporta il sito giornalettismo.

Le lacrime della reporter sono state accompagnate anche dalle sue imminenti scuse per questa reazione che invece è stata più che giustificata dalla conduttrice del programma, data la tragica situazione negli USA per quanto riguarda la diffusione del coronavirus.