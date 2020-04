Coronavirus, Telegram: fissata il 25 aprile la rivolta dell'estrema destra

Tramite il social Telegram, migliaia di utenti si sono detti pronti a scendere in piazza il 25 aprile per protestare contro il lockdown e i limiti imposti dal governo per il contenimento del virus.

Emblematica la scelta del giorno in cui ricorre l'anniversario della Liberazione italiana dal nazi-fascismo, come data dell'appuntamento dei rivoltosi. Oltre 18mila sembrano essere gli aderenti al gruppo di protesta nella piattaforma social, che si sono definiti pronti a scendere in piazza con in mano la bandiera italiana, nonostante i divieti di assembramento.

Il segretario di Forza Nuova, Roberto Fiore, ha fomentato l'iniziativa ripostando e sponsorizzando l'evento sul proprio profilo Twitter: "Un appello di libertà dall'Italia profonda! Oltre la destra e la sinistra, rompiamo la gabbia di una quarantena intollerabile. Fase 2 o 3 non fa differenza, è l'ora del risveglio: ci saremo, con il Tricolore".