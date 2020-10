Corruzione, 784 enti pubblici hanno aderito al progetto di segnalazione sicura

Tre anni fa nasceva il progetto WhistleblowingPA promosso da Transparency International Italia in collaborazione con il Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani Digitali che intende offrire a tutte le Pubbliche Amministrazioni una piattaforma informatica gratuita per ricevere le segnalazioni di illeciti e dialogare con i segnalanti, grazie alla garanzia dell’anonimato tecnologico.

Da quando il progetto è nato ad ottobre 2017 sono state 784 le Pubbliche Amministrazioni che hanno aderito e che quindi utilizzano la piattaforma WhistleblowingPA per ricevere segnalazioni di illeciti dai propri dipendenti e collaboratori. Tra le tipologie di enti che hanno aderito al progetto i più numerosi sono i Comuni (58% rispetto al totale degli enti aderenti); le regioni con più enti che utilizzano la piattaforma sono la Lombardia (177 enti), il Veneto (127) e la Sardegna (80).

Per andare ulteriormente incontro alle esigenze delle Pubbliche Amministrazioni, Transparency International Italia pubblica in occasione del secondo compleanno di WhistleblowingPA tre brevi video che spiegano il funzionamento del servizio e accompagnano gli enti nella procedura di registrazione e pubblicazione della piattaforma per le segnalazioni.

“WhistleblowingPA nasce per aiutare tutte le Pubbliche Amministrazioni ad accedere in modo semplice ed efficace all’istituto del whistleblowing – ha dichiarato Giorgio Fraschini, esperto di Transparency International Italia - Mettiamo a disposizione degli enti in maniera gratuita una piattaforma crittografata per le segnalazioni, offrendo di fatto un percorso verso l’adozione di procedure non solo aderenti alla normativa vigente, ma anche estremamente efficaci e che facilitano la gestione da parte dei responsabili anticorruzione, in quanto basate sui migliori standard internazionali.”