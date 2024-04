Crozza/architetto Fuffas: «Come si chiama quel sistema che pulisce, riempie il frigo, lava, stira e cambia il rotolino della carta igienica? "Moglie"»

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza nelle vesti dell’architetto, designer, art creator, life stylist Massimiliano Fuffas: «Guardi è qualcosa d’incredibile. Eravamo proprio lì noi dell’ “Archi-cosa-sono-le-direttive UE” e abbiamo proprio pensato ad un concetto straordinario. Lei si immagini una casa con un sistema che fa tutto da solo… pulisce, riempie il frigo quando è vuoto, lava e ti stira e cambia anche il rotolino della carta igienica quando finisce. E lo sa come si chiama questo sistema? “Moglie”».