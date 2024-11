Crozza nei panni di Calenda: "Tavares tratta la Maserati come Renzi ha trattato me politicamente"

Maurizio Crozza torna nei panni di Carlo Calenda nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, ancora in attesa di essere ricevuto in Maserati da Tavares: «Io voglio stare davanti ai cancelli della Maserati finché quel cafone non mi riceve. A me piange il cuore… vedere la Maserati…svuotata. Oggi, Elkann e Tavares, fanno le Maserati coi finestrini con la manovella! Vero cafone? Perché non investono più un euro! [...] Oggi la Maserati fa solo seicento auto l’anno e se ne vuoi una te la devi assemblare da solo! La scocca non è manco più verniciata… ti danno un copridivano! Ai tempi, quando lavoravo in Ferrari, abbiamo preso la Maserati che era tutta capannoni e cani randagi a perdita d’occhio [...] e l’abbiamo fatta rinascere... abbiamo montato sulle macchine i motori Ferrari e io personalmente controllavo con la stecca il rabbocco dell’olio. Negli Stati Uniti dicevano: “Wow! Ammazza what a perfect oil level!” Quando sono andato davanti ai cancelli della Maserati da dentro mi salutavano tutti. [...] E quel cafone di Tavares non mi riceve e tratta la Maserati… cuore del mio cuore… come Renzi ha trattato me politicamente. Prima mi ha illuso…e poi mi ha sputtanato!»