Crozza/Meloni sul “Pizzo di stato”: «Sono l’angelo custode dei piccoli commercianti – con la Lamborghini - che non se la sentono di dare il loro contributo alla stato»

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ –Maurizio Crozza nei i panni dell'angelo custode di tutti i piccoli commercianti, la Premier Giorgia Meloni: «Io spero tanto che gli italiani votino per il premierato che è la madre di tutte le riforme. Perché l'approccio dello Stato è non mettere il bastone tra le ruote al piccolo commerciante... che purtroppo non gli funziona più il pos perché si è dimenticato di cambiare il rotolino degli scontrini. Piccolo commerciante! Ti sono amica… di te mi fido! [...] i piccoli commercianti si sentono protetti da me che sono il loro angioletto. Io sono il custode dei piccoli commercianti ché se non se la sentono di dare il loro contributo allo Stato... io li proteggo. Santa Giorgia chiude l'occhio!».