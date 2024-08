Dalla Corea arriva la batteria d'auto che si ricarica in 5 secondi. Ecco come

In Corea del Sud è stata sviluppata una batteria ibrida agli ioni di sodio che offre prestazioni superiori a un costo più basso

Uno dei problemi maggiori delle auto elettriche sono le batterie. Oggi si utilizzano soluzioni agli ioni di lito ma ora la ricerca spinge verso l'adozione della tecnologia al sodio, che garantirebbe una maggiore capacità di stoccaggio dell'energia a costi ridotti.

Il Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) guidato dal professor Jeung Ku Kang ha realizzato una batteria ibrida agli ioni di sodio che assicura prestazioni superiori rispetto alle soluzioni attuali con un tempo di ricarica di soli 5 secondi e una densità energetica superiore fino a 247 Wh/kg e potenza di 34.748 W/kg. Lo rivela Corriere Motori.

Il sodio è un elemento più abbondante e meno costo del litio. Inoltre è possibile estrarlo più facilmente e in modo sostenibile, oltre ad essere presente in modo più omogeneo sulla terra e non solo in alcune zone del Pianeta. La nuova batteria è in grado di superare quelle attuali grazie alla combinazione di materiali anodici con catodi dei supercondensatori. Ciò ha permesso di arriva a un’efficienza Coulombica vicina al 100% su 5000 cicli di carica-scarica.