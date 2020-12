Dati Ads sui quotidiani, il CorSera sul podio stacca Repubblica. Sale Il Sole

Secondo i nuovi dati Ads (Accertamento diffusione stampa) riportati da PrimaOnline riferiti al mese di ottobre 2020, tra i primi 10 quotidiani per vendite cartacea+digitale (i dati non comprendono gli abbonamenti e altre vendite) in testa è ancora il Corriere della Sera a quota 200.912, come già ad agosto (220.183) e a settembre (201.610 vendite). Al secondo posto, ma sempre a notevole distanza dal CorSera, c'è ancora la Repubblica con 158.426 copie vendute. Terzo posto per la Gazzetta dello Sport-Lunedì con 101.819 vendite. La Stampa sale dalle 98.427 vendite del mese di settembre 2020 a 99.564 copie nel mese di ottobre. La Gazzetta dello Sport segue subito dopo, scesa dalle 104.307 vendite del mese di settembre a 97.195 vendite. Bene il Sole 24 ore che sale a 88.372 vendite a ottobre, rispetto alle 85.147 copie del mese di settembre. In aumento, anche maggiore, le vendite del Fatto Quotidiano, che a ottobre hanno raggiunto quota 50.869 rispetto alle 43.476 del mese di settembre.