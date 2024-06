De Benedetti sbarca su La7: in arrivo il docufilm su vita e carriera

A La7 in lavorazione un docufilm su vita e opere di Carlo De Benedetti

Carlo De Benedetti è un nome che ha segnato profondamente l'economia e la finanza italiana nel corso degli ultimi decenni. Chiacchierato, temuto, quasi mai amato. Protagonista di alcune delle avventure industriali più interessanti ma anche di rovinose cadute, come i 100 giorni in Fiat e la vicenda Olivetti. A pochi giorni dal suo novantesimo compleanno, previsto per il prossimo 14 novembre, emerge una notizia che celebra la vita e la carriera di questo illustre imprenditore, una figura tra le più influenti e dibattute della scena economica italiana. Lo scrive Lettera 43.

Un documentario in lavorazione

Tra i corridoi della rete televisiva La7, di proprietà di Urbano Cairo, è in fase di realizzazione un docufilm dedicato alla vita e alla carriera di Carlo De Benedetti. Il documentario punterebbe - ma il riserbo è massimo - a raccontare la storia dell'imprenditore, dagli esordi nell'azienda di famiglia fino ai vertici di alcune delle più importanti realtà industriali ed editoriali italiane. Tra i capitoli più significativi della sua vita professionale vi sono i 100 giorni passati alla guida della Fiat, l'impegno alla Olivetti, la tentata scalata alla Société Générale de Belgique e, infine, l'ingresso nel mondo dell'editoria con la fondazione del gruppo Espresso-Repubblica.

Il progetto è avvolto da una discrezione quasi assoluta. Solo pochi intimi, tra cui la moglie Silvia, sono a conoscenza dell'iniziativa. Ciò nonostante, fonti vicine alla produzione rivelano che è stata già realizzata la cosiddetta dorsale del documentario, ovvero l'intervista al protagonista che fungerà da filo conduttore dell'intera narrazione. Dettagli come gli autori del docufilm rimangono ancora avvolti nel mistero. Nonostante il clima di riserbo che circonda il progetto, Carlo De Benedetti ha personalmente confermato, a Lettera 43, l'esistenza del docufilm in lavorazione a La7. Un gesto che non solo attesta l'autenticità dell'opera ma dimostra anche il suo interesse e possibilmente un suo coinvolgimento emotivo nel vedere ripercorsa la propria vita, non solo attraverso le proprie parole ma anche mediante la visuale esterna dei realizzatori.