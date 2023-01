Dedica di Chanel a Ilary che nasconde un messaggio a Totti: "Prima di tutto"

Totti-Ilary e il tentativo di restare una famiglia. Grazie a Chanel

Francesco Totti e Ilary Blasi ormai da sei mesi non sono più una coppia. I rapporti tesi tra i due, con tanto di amanti e dispetti reciproci, però, non sembrano riguardare i loro figli. A ricordare ai genitori il valore della famiglia ci pensa Chanel, che manda un messaggio strappalacrime sui social. "Prima di tutto". Poi un foto dell'infanzia, sgranata ma piena di significato. Così Chanel Totti ha voluto lasciare una dedica su Instagram a mamma Ilary Blasi, mettendo nero su bianco quanto sia in cima alle sue priorità.

Nello scatto condiviso in queste ore, Chanel, classe 1997, è ancora piccolina ed è in braccio alla sua mamma. Entrambe guardano con gioia alla fotocamera, regalando un sorriso a chi scatta (forse papà Francesco Totti?). A stretto giro, la foto è stata poi postata dalla madre, sempre sul suo profilo Instagram. "Non voglio lavorare in tv, quelli famosi sono i miei genitori", precisa però da sempre lei, che continua a mostrare la sua quotidianità solo in rete, tra la casa in cui vive insieme ai genitori e varie vacanze.