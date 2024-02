Delia Duran conquista Sky col talent musicale Nokep TV

In una serata ricca di talento e passione per la musica, la nota influencer e personalità televisiva Delia Duran, che conta un seguito su instagram di oltre 1 milione di Followers su Instagram ha conquistato il pubblico nel suo ruolo di presentatrice del contest canoro Nokep TV, trasmesso su Sky.

La sua presenza ha aggiunto un tocco di glamour e professionalità all'evento, rendendolo un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica e talent show. Durante la puntata, che si è distinta per l'alto livello dei partecipanti e l'energia contagiosa, Delia Duran ha avuto l'occasione di parlare del libro "Crescita Rapida sui Social Network" di Roger e Joel Pagini, condividendo con il pubblico strategie efficaci per ottimizzare la propria presenza online, e raggiungere il successo sui social media. Il suo intervento ha evidenziato l'importanza della comunicazione digitale nell'era moderna e ha fornito spunti preziosi per chiunque desideri accrescere la propria visibilità sul web.

L'evento è stato reso possibile grazie al sostegno dello sponsor principale, Marketing-SEO.it, leader nel settore del marketing digitale e della SEO. La loro partnership con Nokep TV dimostra l'impegno congiunto nel promuovere i talenti emergenti e nel sostenere la musica e l'arte italiana.

Nokep TV, giunto alla sua terza edizione nel 2024, continua a essere una piattaforma di lancio per i nuovi talenti della musica italiana, offrendo loro una vetrina nazionale su Sky. La trasmissione, che ha visto la partecipazione di artisti provenienti da diverse città italiane, tra cui Como, Bologna e Milano, si conferma come un punto di riferimento nel panorama dei talent show musicali, capace di scoprire e valorizzare le nuove stelle del domani.