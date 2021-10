Digitalizzazione, quali sono i dati e gli strumenti delle Pmi italiane

La digitalizzazione delle piccole e medie imprese italiane prosegue a passo spedito nel 2021. Un trend che era iniziato ormai da anni, ma che è stato consolidato e ha visto una crescita esponenziale durante la pandemia da Covid-19. Le restrizioni imposte e i lockdown hanno spinto a un aumento del livello di digitalizzazione il 54% delle imprese italiane. Per poter trovare nuovi clienti e farsi conoscere, le PMI devono saper sfruttare in modo efficace gli strumenti digitali a loro disposizione. Il primo passo è la costruzione di una presenza online solida, attraverso la creazione di un sito web aziendale e di account social. Tra gli altri strumenti ci sono la gestione delle recensioni online, sia sul proprio sito web che su siti di comparazione, che l’uso dei CRM per attività di lead generation e fidelizzazione. Ecco i dati sulla digitalizzazione delle PMI in Italia e gli strumenti per attuarla.

Digitalizzazione PMI in Italia: i dati

Secondo i dati nel report Osservatorio delle Piccole Imprese condotto da GoDaddy e Kantar, basato sull’analisi di 5.100 aziende con meno di 49 dipendenti in Italia, il processo di digitalizzazione in Italia prosegue a gonfie vele. L’83% delle imprese ritiene che la digitalizzazione ne abbia migliorato la competitività: il 76% ritiene che questo si deve alla creazione di un sito web aziendale e a una migliore presenza online, gestita anche attraverso i social network aziendali.

Le aziende Digital Innovators e Settled, che comprendono l’importanza della digitalizzazione e dell’innovazione, sono oltre il 30% nel mercato italiano. Restano invece al 22% le Digital Starters, che riconoscono i vantaggi della digitalizzazione ma non hanno gli strumenti giusti per sfruttarla, e al 24% le Digital Sceptics, che non hanno desiderio di digitalizzarsi, né quindi gli strumenti per farlo.