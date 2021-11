Discovery Media si rinnova, Massimo Ghedini nominato nuovo General Manager

Discovery Media si rinnova: il Vice President Ad Sales Massimo Ghedini nominato nuovo General Manager

Da fine 2021 Fabrizio Piscopo non ricoprirà più il ruolo di General Manager di Discovery Media lasciando la guida della concessionaria a Massimo Ghedini - già Vice President Ad Sales dallo scorso gennaio - che assume così il ruolo di General Manager di Discovery Media a diretto riporto di Alessandro Araimo, Amministratore Delegato di Discovery Italia.

Fabrizio Piscopo rimane in Discovery Media con il ruolo di Senior Advisor, continuando a fornire il proprio contributo alla crescita e allo sviluppo della concessionaria. Fabrizio Piscopo era stato nominato General Manager di Discovery Media a dicembre 2019, dopo una lunga carriera in alcune delle principali concessionarie di pubblicità italiane.

Alessandro Araimo, amministratore delegato di Discovery Italia: “Due anni fa, arrivando a Discovery Italia, Fabrizio Piscopo ha raccolto un’importante sfida, resa immediatamente complicata dal fatto di dover fronteggiare una delle crisi più imprevedibili e profonde che il mercato pubblicitario abbia mai attraversato. Grazie alle sue doti personali, alle sue intuizioni e alla capacità organizzativa, ha saputo far superare a Discovery Media questo momento, dando ulteriore slancio per un 2021 che si chiuderà con performance eccellenti, al di sopra della media del mercato. A Massimo Ghedini, che in questi mesi ha potuto conoscere l’azienda e il team, facendosi già apprezzare per la sua grande professionalità e i risultati ottenuti, rivolgo un grande in bocca al lupo, certo che saprà proseguire nel percorso di crescita e innovazione che da sempre contraddistingue Discovery Media”.

Massimo Ghedini ha una trentennale esperienza nel mondo della pubblicità: nei primi anni 90 inizia la sua carriera in Publitalia dove rimane fino al 2001 quando entra in Manzoni con un ruolo dirigenziale. Rimane nella concessionaria dell’allora Gruppo Espresso per 5 anni arrivando a ricoprire la carica di direttore di business unit, quindi, nel 2006, passa in Rcs Pubblicità come direttore commerciale.

Nel 2009 il ritorno in Manzoni dove svolge diverse funzioni al vertice della concessionaria fino a diventarne nel 2012 Amministratore Delegato, ruolo che mantiene fino alla fine del 2020. È laureato in Economia e Commercio e ha conseguito un Executive MBA presso la Bologna Business School, di cui è anche membro dell’Advisory Board.