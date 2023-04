Dividendi milionari per i Berlusconi, ecco quanto intascano da Mondadori

Berlusconi, ecco quanto intasca dai dividendi della Mondadori

Durante l’assemblea degli azionisti del gruppo editoriale Mondadori, quotato su Euronext STAR Milan, è stato approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Inoltre, è stata decisa la distribuzione di un dividendo unitario di 0,11 euro per ciascuna azione ordinaria in circolazione alla record date, al netto delle azioni proprie.

Il dividendo, che ammonta complessivamente a circa 28,7 milioni di euro, segna una crescita di quasi il 30% rispetto all’esercizio precedente. Il pagamento del dividendo è previsto per il 24 maggio 2023 (payment date), mentre lo stacco cedola n. 22 è fissato in data 22 maggio 2023 (ex date).

Nel dettaglio, come scrive Calcioefinanza, il capitale sociale di Mondadori è suddiviso in 261.458.340 azioni ordinarie, di cui Fininvest ne ha in mano 139.355.950 pari al 53,3% del capitale. Complessivamente, l’esborso per i dividendi sarà pari, come scritto prima, a circa 28,7 milioni di euro, di cui circa 15 milioni finiranno quindi nelle casse della holding di Silvio.

Fininvest poi dovrà decidere se e in quale parte distribuire i dividendi derivanti dalla casa editrice milanese. Se dovesse decidere di distribuirli interamente, la maggior parte finirebbe a Silvio Berlusconi, che tramite quattro diverse holding controlla il 61% di Fininvest, con un potenziale incasso di circa 9 milioni di euro dei 58 di dividendi da Mondadori.

A seguire la holding dei figli Luigi, Eleonora e Barbara Berlusconi (21% per circa 3 milioni) e le due holding di Marina e Pier Silvio (ciascuna con l’8% di Fininvest per 1 milione ciascuno).