Domenica In, ospiti e anticipazioni di domenica 20 novembre 2022

La versione ridotta non impedisce certo a Mara Venier di andare in onda con Domenica In e al contempo di portare negli studi Frizzi ospiti importanti. Domenica 20 novembre infatti interverranno nel programma di Rai Uno Alessandro Egger, Bobby Solo ed Ema Stokholma.

Poi spazio ai baby ballerini di Ballando con le stelle Nicolas, Leonard e Adele, mentre è confermata anche la presenza dei noti opinionisti Rossella Erra e Anna Pettinelli e Guillermo Mariotto.

Tra i protagonisti più attesi da zia Mara troveremo anche Massimo Ranieri, che si racconterà nel corso di una lunga intervista e lancerà il suo nuovo singolo dal titolo ‘Lasciami dove ti pare’. L’artista tornerà in primavera su Rai 1 con un grande varietà e potrebbe cogliere l’occasione per regalare qualche anticipazione.