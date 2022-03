Dove guardare gli Oscar 2022 dall'Italia: orario, canali, streaming

Oscar, dove seguire l'edizione 2022 dall'Italia: orario, canali, streaming e dirette

La 94esima edizione degli Academy Awards in onda dal Dolby Theatre di Los Angeles sta per andare in scena: come vedere quindi gli Oscar 2022 in diretta tv e streaming dall'Italia? Innanzitutto fissiamo la data: quest'anno la cerimonia di premiazione andrà in onda in Italia con un orario fissato a tarda notte tra domenica 27 marzo e lunedì 28 marzo, seguendo il fuso orario di Los Angeles.

L'edizione 2022 sarà presentata dalle due comiche Amy Schumer Wanda Sykes e dall’attrice Regina Hall. Mentre per quanto riguarda le nomination quelle sono già note: come ricorda il sito Money.it Netflix è in testa con 27 candidature all’Oscar, tra cui Il potere del cane nominato a Miglior Film; c’è Disney con 23 nomination tra cui West Side Story ed Encanto, mentre MGM appena acquisita da Amazon ha ricevuto 8 nomination tra cui Licorice Pizza.

Oscar 2022, l'orario di inizio della 94esima edizione

L'edizione 2022 inizierà alle 20.00 di domenica 27 marzo. Ciò significa che, tenendo conto del fuso orario di Los Angeles, per chi guarda l'evento diretta dovrà sintonizzarsi alle ore 00.00 fino alle 5.00 di mattina di lunedì. Il pre-show terminerà alle 2.00 quando avrà inizio la cerimonia di premiazione vera e propria.

Canali, streaming e diretta per vedere gli Oscar 2022

Rai, Mediaset, Sky o altro? In Italia per seguire la notte degli Oscar 2022 basta collegarsi su Sky Cinema Oscar, al canale 303, dedicato interamente alla cinematografia da Oscar. Mentre per vedere la cerimonia degli Oscar in streaming è possibile connettersi su Sky Go, a partire dalla mezzanotte di lunedì 28 marzo, se si è clienti Sky. Basterà accedere all’app di Sky Go via smartphone o computer. Infine, rivela il sito Money.it, è probabile che la notte degli Oscar venga trasmessa in live streaming online anche su YouTube, sul canale Oscars.