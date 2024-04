Dritto e Rovescio stasera: serve un limite agli stranieri nelle classi?

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: si parlerà del limite agli studenti stranieri nelle classi delle scuole italiane e le reazioni all'abolizione del reddito di cittadinanza

Oggi 4 aprile 2024 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Nel corso della puntata un approfondimento verrà dedicato al dibattito sulla proposta di porre un limite al numero di studenti stranieri nelle classi delle scuole di ogni ordine e grado. Spazio, inoltre, all’analisi della situazione economica italiana.

E ancora, una pagina sul reddito di cittadinanza per capire come il Paese sta reagendo alla sua abolizione. Tra gli ospiti: Isabella Tovaglieri, Davide Faraone, Francesco Emilio Borrelli, Simone Leoni, Leonardo Donno.