Feltrinelli, ricavi a 511 mln. Al via Gramma: si parte con Eshkol Nevo. Poi...

Feltrinelli: nel 2023 ricavi a 511 mln (+2,6%), perdita si riduce a 1,3 mln

Feltrinelli ha chiuso il 2023 con ricavi pari a 511 milioni di euro, in crescita del 2,6% rispetto al 2022 e con una perdita netta pari a 1,3 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto al 2022 (rosso di 4,7 mln). L'ebitda si attesta a 25,1 milioni di euro, in crescita del 10,5% rispetto al 2022 mentre l'ebit torna in attivo attestandosi a 2,1 mln (nel 2022 era stato negativo per 2,5 mln). Lo rende noto il gruppo Feltrinelli in un comunicato. La posizione finanziaria netta è passiva per 6,6 milioni di euro (nel 2022 era passiva per 2,7 mln).

Feltrinelli, i fattori della crescita

La crescita, spiega il gruppo Feltrinelli, è stata trainata da tutti e tre i Poli del Gruppo. Il Polo Editoriale, con una produzione di contenuti che attraversa diversi linguaggi, dal libro al podcast, dall’audiolibro al docufilm, ha registrato ricavi per 83,5 mln di Euro (+7,3%); il Polo Canali, che si occupa della diffusione di libri e prodotti culturali nelle librerie fisiche e digitali del Gruppo, ha raggiunto 419,8 mln di Euro di ricavi (+1,5%); il Polo Education, dedicato a promuovere la formazione negli ambiti della scrittura, dello storytelling e delle professioni della cultura, si è attestato a 8 mln di Euro (+15,6%). Alla base della crescita c'è stato il lavoro strategico sull’identità della marca Feltrinelli e il relativo posizionamento di mercato.

Feltrinelli, le strategie e gli investimenti del gruppo

Da qui, spiega il gruppo, la scelta di concentrare sforzi e investimenti sia nell’ampliamento delle sigle editoriali del gruppo, sia nel consolidamento del ruolo delle librerie Feltrinelli come presidio della piccola e media editoria (quasi il 50% dei ricavi delle librerie provengono da piccoli o medi editori), sia nella crescita in Scuola Holden, presidio formativo dei nuovi talenti della scrittura. In questa prospettiva si inseriscono gli investimenti avvenuti nel 2023, con fisiologico impatto sulla Posizione Finanziaria Netta: l’acquisizione del 100% delle quote di Scuola Holden, il rilancio di Sem, l’apertura di tre nuove librerie a Venezia, Lucca e Sesto Fiorentino e il restyling delle librerie di Napoli, Bari, Lecce, Roma, Firenze e Parma.

Feltrinelli: Carra, 'risultati 2023 in linea con piano strategico'

"I risultati dell’esercizio 2023 sono in linea con il piano strategico del Gruppo". Ad affermarlo in una nota è Alessandra Carra, l'amministratrice delegata del gruppo Feltrinelli commentando i risultati dell'esercizio 2023. "Rafforziamo la nostra dimensione editoriale in un mercato che segna un incoraggiante dato positivo, affiancandola alla crescita nel Retail fisico e online e allo sviluppo del Polo Education. Il 2024 si presenta ricco di sfide che affrontiamo con determinazione e fiducia", sottolinea Carra.

"Siamo tutti coinvolti in una fase storica che ci pone di fronte a delle scelte cruciali, come individui e come società: Feltrinelli sente il dovere di lavorare perché il libro si confermi sempre di più come un potente veicolo di confronto e di elaborazione e le librerie siano disegnate come luoghi dell’incontro e della proposta. Abbiamo avviato nel 2023 un percorso per rendere sempre più protagonisti libri e librerie e continueremo ad investire in questo senso", sottolinea Carlo Feltrinelli, il presidente di Gruppo Feltrinelli.

Feltrinelli inaugura marchio Gramma con 'Legami' di Eshkol Nevo

Un buon numero di titoli che arriveranno nei prossimi mesi sugli scaffali e nuove progetti sul fronte delle aperture delle librerie. Feltrinelli il 7 maggio lancia il titolo d'esordio del nuovo marchio Gramma, 'Legami' dello scrittore israeliano Eshkol Nevo. Titolo che sarà seguito dal libro di Eraldo Affinati, 'Le città del mondo', da quello di Sandra Petrignani intitolato 'Autobiografia dei miei cani', da Mathieu Belezi, con 'Attaccare la terra e il sole', e da Nila con 'Nelle strade di Teheran'.

Non solo. In rampa di lancio ci sono anche molti altri volumi: tra i titoli più attesi di tutto il Polo Editoriale Feltrinelli ci sono 'Gaza. Dopo il 7 ottobre: odio e amore per Israele' (Giangiacomo Feltrinelli Editore), un’opera in cui Gad Lerner affronta tutti i nodi politici e identitari legati al futuro del popolo ebraico. Dalla stessa sigla sono poi attesi 'B', la biografia definitiva di Silvio Berlusconi scritta da Filippo Ceccarelli, e il ritorno di Antonio Moresco con il suo ultimo libro 'Canto del buio e della luce'.

Sem porta invece in casa editrice la giornalista Francesca Fagnani, che fa il suo esordio con 'Mala. Roma criminale', un’inchiesta che racconta le sfumature, le influenze e i rapporti insospettabili della malavita romana, mentre Crocetti editore pubblica il nuovo libro di poesie 'Ascolterò gli angeli arrivare' di Jon Fosse, insignito del Premio Nobel per la Letteratura nel 2023. Conclude, per la casa editrice Marsilio, il libro 'Picasso. Una vita da straniero', di Annie Cohen-Solal, storica e curatrice (insieme a Cécile Debray e alla collaborazione di Sébastien Delot) dell’omonima grande mostra che si terrà a Milano a Palazzo Reale dal 20 settembre al 2 febbraio 2025.

Dai nuovi titoli del gruppo agli investimenti sul fronte dell'apertura di nuove librerie. Il Polo Canali sceglie di investire, oltre che nella Capitale, nel Sud Italia. Apre a fine giugno la prima Feltrinelli a Taranto, con una sala eventi per ospitare eventi e iniziative culturali dedicate alla città e con un assortimento di 20 mila titoli tra narrativa, saggistica, letteratura in lingua, varia e Young Adult. La seconda apertura, a fine maggio, è a Capaci, all’interno del complesso Must23 - Museo Stazione 23 maggio, il progetto di riqualificazione culturale e urbana promosso dall’associazione 'Capaci No Mafia Ets' e dalla cooperativa sociale Addiopizzo Travel in memoria della strage del 23 maggio 1992.

L’offerta formativa del Polo Education, rafforzatosi con la recente acquisizione da parte del Gruppo della totalità delle quote di Scuola Holden, si espande con la nascita di Academy Cinema. Un nuovo percorso di laurea triennale che sarà proposto da Scuola Holden a partire dall’autunno 2025. Academy Cinema sarà aperta a ragazze e ragazzi tra i 18 e 30 anni che vogliono dedicare la propria vita al cinema, alla serialità e alla produzione di contenuti audiovisivi, in tutte le possibili ramificazioni. Un programma che si pone l’obiettivo di educare, sviluppare e allenare lo sguardo sul mondo, per farne uno strumento di narrazione.

Nel 2024 saranno significative le evoluzioni del Gruppo anche da un punto di vista internazionale. Nasce infatti Feltrinelli S.L., holding di diritto spagnolo all’interno della quale confluiscono la sigla editoriale Anagrama, fondata da Jorge Herralde nel 1969, in pieno regime franchista come marchio di battaglia politica e sociale di 'controcultura', che vanta la pubblicazione di 5.000 titoli, e La Central, catena di librerie di Barcellona e Madrid in cui oggi Feltrinelli detiene una partecipazione superiore al 90%.