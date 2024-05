Ferragni-Fedez, ritorno di fiamma o no? L'esperta di gossip: "Chiara mi ha detto che..."

Ferragni-Fedez, ritorno di fiamma o no? L'esperta di gossip Deianira Marzano: "Chiara mi ha detto che..."

Chiara Ferragni e Fedez torneranno insieme? Stando all’esperta di gossip Deianira Marzano, l'imprenditrice digitale le avrebbe risposto a una sua domanda diretta in dm sui social.

“Io ce l’ho un gossip sui Ferragnez. Ogni tanto mi scambio dei messaggi con Chiara in privato. Le scrivevo se avesse potuto esserci la possibilità di un ritorno e lei sempre categoricamente mi ha detto che è impossibile un ritorno - le parole di Deianira Marzano a Non Succederà Più di Giada De Miceli su Radio Radio - Proprio qualche giorno fa mi ha detto ‘io m sento veramente bene adesso che è finita questa relazione’. Non so nel dettaglio cosa sia accaduto fra loro, ma lei me l’ha proprio detto che si sente rinata”.

“Io le ho scritto e lei mi risponde sempre”, spiega Deianira Marzano.

“A chi pensa che ci potrebbe essere un ritorno di fiamma rispondo assolutamente no. Se me l’ha detto è perché è una cosa reale. Lei lo sa che mi occupo di gossip e potrei andare a dirlo. Lei sta bene, si sente rinata. L’abbiamo vista che ha frequentato feste e viaggi”, ha detto l'esperta di gossip.