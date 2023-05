Francesca Fagnani: "Il primo bacio Mentana me l'ha dato in ascensore"

Francesca Fagnani racconta l'amore per Mentana: tutte le rivelazioni

"L'amore è come il Giro d'Italia, si vince a tappe. E non è niente male. Perché io faccio fatica a credere nell'amore per sempre. Come si fa a desiderare la stessa persona negli anni, addirittura per sempre? Quando l'amore va bene cade, si trasforma. Quando va male ci si lascia subito o ci si lascia dopo". Così Francesca Fagnani, protagonista di Belve, lo show rivelazione della Rai, si racconta a Vanity Fair senza schermi: il rapporto con la madre, i suoi inizi, l'ipocondria, il carcere, il suo successo e l'amore "che non è mai per sempre". E su Enrico Mentana rivela: "Il primo bacio me l'ha dato lui in ascensore. Salutandomi. Fu inaspettato". Nell'intervista poi coglie l'occasione per commentare l'addio di Fabio Fazio dalla Rai: "È una perdita per la Rai ma non per i telespettatori, per fortuna, che lo troveranno su un'altra rete. C'è ormai tanta offerta: chi sa lavorare non resterà mai fuori".