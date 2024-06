Fuori dal Coro, ospiti stasera: allarme sicurezza, troupe aggredita dai rom

Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà dei problemi della sanità, allarme sicurezza nelle città italiane e green

Questa sera 5 giugno andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. Il tema centrale di questa sera, sempre al grido di "Chi non urla è complice", sarà una nuova puntata dell’inchiesta sul sistema sanitario nazionale, segnato da eccessive lungaggini e da una gestione talvolta cattiva dei fondi pubblici.

A seguire, l’allarme sicurezza nei capoluoghi italiani, fra Cagliari, Parma e Firenze, dove – per la seconda volta in sette giorni – una troupe della trasmissione è stata aggredita da due rom. Infine, la tematica green, con attenzione particolare ai casi di Puglia e Sicilia, regioni in cui i terreni agricoli continuano ad essere espropriati per fare spazio alle rinnovabili e ai progetti delle multinazionali.