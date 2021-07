“Fuori la voce” contro bullismo e violenza: nuovo giornale cartaceo e online

Fuori la voce non è solo un magazine, cartaceo e online, ma è un vero e proprio movimento che vuole dare voce a chi voce non ha, su temi delicati ma attuali: violenza contro le donne, bullismo giovanile, omofobia, diritti e lavoro, ma non solo.

“Crediamo” si legge nel comunicato di apertura sul sito web, che su questi argomenti vige “una disinformazione generale o peggio un’informazione inefficace che si concretizza in una valanga di parole gelide che ci piombano dall’alto e che non riescono quasi mai a penetrare la scorza dura di un disagio radicato. L’obiettivo di questa iniziativa è fare qualcosa di concreto e di audace per coloro che patiscono un malessere profondo e spesso sono semplicemente in attesa di una spinta che squarci il silenzio”.

Questa iniziativa è diversa perché arriva “dal basso, dalla strada, dalle persone che quotidianamente incontriamo durante la nostra giornata e il cui atteggiamento può influire in modo inatteso e acuto sul nostro umore, sulle nostre speranze, può dunque rappresentare un’ascia che ci abbatte o una mano che ci tira fuori da un buco di solitudine. Ecco perché tra i nostri sostenitori ci sono i rappresentanti più disparati della società”.

Fuori la voce parla a tutti, ma vuole raggiungere in particolare i giovani, per insegnare loro "un’educazione sentimentale" che li stimoli a costruire una società migliore.

“Siamo partiti un paio di anni fa organizzando eventi che attiravano molte persone, e che speriamo di ritornare a fare presto, Covid permettendo” ci dice Karina Heilskov Hansen, tra le promotrici del progetto. “Con il magazine si è aggiunto un ulteriore motivo di soddisfazione, ci ha portato da subito tante nuove conoscenze e i lettori hanno risposto con entusiasmo e partecipazione. Siamo orgogliosi di riuscire a fare tirare fuori la voce a tutti” conclude.

Al momento i primi due numeri sono disponibili in cartaceo e online sul sito fuorilavoce.news, mentre il volume di luglio è già consultabile online sempre attraverso il sito web.