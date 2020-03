Gazzetta Mezzogiorno, ancora in crisi. Angelucci fa la seconda offerta

La Gazzetta Mezzogiorno è ancora in stato di crisi, Angelucci fa la seconda offerta

La Gazzetta del mezzogiorno rinuncia al concordato in bianco mentre Giampaolo Angelucci ripresenta un'offerta per acquistare il quotidiano con sede a Bari e una diffusione totale di oltre 16 mila copie, (-18%) tra carta e digitale in Puglia e Basilicata, secondo i dati ads di dicembre 2019, riportati da ItaliaOggi.

Dopo anni, le acque, per il quotidiano edito dalla Edisud e presieduto dal direttore Mario Ciancio Sanfilippo, non accennano a placarsi.

Secondo quanto reso noto ieri dalla redazione del quotidiano, Edisud ha ritirato il piano concordatario, che prevedeva, oltre a un taglio dell'organico, garanzie finanziarie per 14 mln di euro garantiti dalla Banca Popolare di Bari.

Pochi giorni prima Angelucci, già editore-imprenditore di Tempo, Libero e dei 5 Corrieri di Umbria, ha avanzato una nuova proposta ma ridotta rispetto alla prima versione del 2019.

Sempre secondo la redazione della Gazzetta del Mezzogiorno, oggi vengono messi sul tavolo 5 mln di euro (anziché i 12 della prima proposta) per comprare il giornale, sito, archivio e impiegare i 30 giornalisti (invece dei 70 che animavano le pagine del giornale precedentemente)

A queste due mosse si aggiunge quella di Valter Mainetti, immobiliarista e socio di minoranza di Edisud, pronto a versare un milione di euro per garantire la continuità aziendale nelle prossime settimane.

Infine stando al resoconto delle firme della Gazzetta, si sono mosse Confindustria Puglia e Basilicata per formare una cordata d'imprenditori locali che ricompongano i 14 mln di euro di garanzia. Per contenere i costi, un paio di anni fa il giornale diretto da Giuseppe De Tomaso (ora in pensione ndr) aveva chiuso le sedi di Brindisi, Matera, e Barletta. Inoltre erano state unificate le cronache delle varie province coperte, come riporta l'approfondimento sulle pagine cartacee e digitali di ItaliaOggi.