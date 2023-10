Giambruno no, ma il figlio di Riina si. Tv ipocrita

Meloni, Giambruno sospeso, ma gli italiani si sorbirono, su Rai1, la lunga esternazione del figlio di Riina… E Agnelli….

È stata sospesa la conduzione di Andrea Giambruno a Diario del Giorno su Rete4 e Mediaset “sta valutando, con attenzione, i fatti“, ha fatto sapere, ieri, un portavoce dell’azienda di Cologno Monzese. Decisione legittima, ma troppo severa e con motivazioni non solo aziendali. Più gravi le infelici battutacce dell’ex compagno della Premier o la lunga esternazione del figlio di Totò Riina, su Rai1, pagata, con il canone, dagli italiani: “Amo e rispetto mio padre boss: non sta a me giudicare"?

E Santoro, che consentì, su Rai 2, i comizi-bufale del figlio del Dc, e mafioso, don Vito Ciancimino? Perchè spostare su altri piani il contrasto tra due ex compagni di vita? Fanno peccato, ma ci azzeccano, come era solito dire Andreotti, quanti ipotizzano che, con il rigore nei confronti del giornalista (Dagospia non ha escluso il licenziamento), Pier Silvio e Marina Berlusconi intendano inviare alla Premier un messaggio distensivo e di scuse per lo sgradevole intervento, non su tele-Tuscolo, ma sulla rete di un’azienda, che l’allora premier, D’Alema, definì tra le più importanti del bel Paese?

P.S.

Andrea Giambruno, la scelta obbligata di Meloni e le colpe di un uomo, che non è stato all’altezza”. Titolo del fondo moraleggiante de “La Bugiarda” di Torino, come i piemontesi chiamano “La Stampa”. Il quotidiano è di proprietà dei nipoti di un imprenditore, defunto, l’Avvocato Agnelli, notoriamente morigerato fuori dalle mura domestiche, insensibile al fascino femminile e, quasi sempre, fedele alla moglie. E delle cui, poche, scappatelle “LaStampa” non ha nascosto nulla ai lettori. O no, avvocato Cordero di Montezemolo ?